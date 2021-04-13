Узбекских чиновников уволили и приказали вернуть зарплату

Президент Узбекистана уволил несколько неэффективных региональных чиновников на совещании, посвященном занятости молодежи, передает Sputnik Узбекистан.

По данным информагентства, за неудовлетворительную организацию работы с молодежью лишились своих постов лишились хокимы (главы местных администраций), прокуроры, а также начальники УВД.

Предыдущее массовое увольнение неэффективных управленцев произошло 8 апреля на видеоселекторном совещании, посвященном развитию предпринимательства и исполнению программы по обеспечению занятости в 2021 году. Однако на этот раз глава узбекского государства не обошелся лишь увольнением, а приказал экс-руководителям вернуть государству ту заработную плату, которую они получили за время работы на занимаемых должностях.