Диетологи объяснили, с чем связано постоянное чувство голода

Появление у человека постоянного чувства голода провоцируют скачки сахара в крови. К такому выводу пришли британские диетологи, пишет Nature Metabolism.

Оказалось, что при угрозе резкого падения сахара человек испытывает голод без очевидных причин. У людей со скачками сахара перерывы между едой гораздо реже, чем у остальных, и в среднем они съедают на 312 килокалорий больше, чем те люди, которые не испытывают проблем с уровнем сахара в крови.

При этом скачки уровня сахара в крови чаще испытывают мужчины.