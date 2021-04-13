Президент Туркменистана избран председателем двухпалатного парламента страны

Для проведения голосования по этому вопросу было предложено избрать членов Счётной комиссии. Ознакомившись с предложенным составом и утвердив его голосованием, члены Халк Маслахаты приняли Постановление о составе Счётной комиссии. Избранный председатель Комиссии Х.Хаджиев проинформировал членов Халк Маслахаты о порядке голосования.

Затем был объявлен перерыв, во время которого в фойе конференц-зала состоялось тайное голосование по избранию Председателя Халк Маслахаты. После подсчёта голосов заседание продолжилось выступлением председателя Счётной комиссии Х.Хаджиева, огласившего итоги голосования.

Отчёт был единодушно одобрен членами Халк Маслахаты, проголосовавшими за утверждение протокола Счётной комиссии Халк Маслахаты.

Затем на голосование было вынесено Постановление о председателе Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, которое было принято единогласно.

Обращаясь к членам Халк Маслахаты, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность за оказанное высокое доверие – предоставленные полномочия, а также возможность реализовать особое право Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана в организационный период формирования двухпалатного парламента.

«Я расцениваю этот факт как знак огромного уважения и высокой ответственности перед всем народом», - подчеркнул Бердымухамедов, заверив, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы оправдать высокое доверие и оказывать всестороннее содействие для полноценной деятельности Палат и всего Милли Генгеша.