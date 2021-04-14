Так, в соответствии с этим планом мероприятий планируется заменить устаревшие и поврежденные газопроводы, на основании обращений граждан провести новые линии, провести сезонное обслуживание газовых линий. Кроме того, на бетонные столбы поднимут падающие на землю газопроводы большого диаметра, а в местах увеличения числа абонентов (в частности, в Баку) невостребованные газопроводы будут заменены на газопроводы большего диаметра и т.д.

В результате этого улучшится газоснабжение тысяч абонентов, будет обеспечена стабильность, бесперебойность, надежность работы сети. В качестве одного из таких мероприятий сегодня на территории Насиминского района на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Ф.Гасымзаде был заменен газораспределитель. В то же время во время проведения ремонтных работ на автомобильной дороге появилась хорошая возможность для проведения технического осмотра газовых линий, проходящих через эту территорию.

Процесс капитального ремонта газопроводов на этой территории был направлен на то, чтобы в дальнейшем на дороге не проводились вновь земляные работы. Во время выполнения всех этих мероприятий 15 апреля с 10:00 на проспекте Азадлыг, на улицах М.Гашгая, Э.Тагизаде, Э.Гамзаде, А.Саххата, С.Аскеровой, Р.Ахундова, С.Рагимова, Н.Бадалбейли, Х.Алескерова, Г.Гулиева и нескольких других улицах будет временный перерыв в подаче газа. Восстановительные работы в газоснабжении планируется завершить как минимум на два часа раньше, чем этого требуют технические требования.