BAFT провела международный семинар для банков Азербайджана

Kapital Bank и Банковская ассоциация по финансам и торговле (BAFT), дочерняя компания Американской ассоциации банкиров, 13-14 апреля 2021 года организовали онлайн-семинар на тему «Корреспондентский банкинг». Мероприятие прошло при поддержке Центрального банка Азербайджана.

Основная программа семинара была посвящена установлению и поддержке корреспондентских банковских отношений на основе международного опыта. Эта тема была поднята в регионе впервые, и семинар проводился экспертами из глобальных банков США и Европы. В мероприятии приняли участие пятьдесят специалистов из 20 местных коммерческих банков, представители иностранных банков, действующих в Азербайджане.

Президент BAFT Тод Беруэлл и генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев, присутствовавшие на открытии семинара, подчеркнули международную значимость мероприятия и выразили свою поддержку международному сотрудничеству в этой области.

Первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов отметил, что семинар поможет местным банкам больше узнать о практике корреспондентского банкинга на международном уровне, а также укрепить и увеличить потенциал азербайджанских банков в этом направлении.

Программа семинара охватывала новые мировые тенденции и лучшие практики в сфере корреспондентского банкинга, включая организацию работы с внутренними и внешними заинтересованными сторонами, координацию выбора партнерства и его согласование со стратегией банка, управление ожиданиями, выявление потенциальных рисков в этом процессе, развитие и управление сотрудничеством между банками. В программу мероприятия также были включены вопросы информационных технологий, кибербезопасности и цифровых решений.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.