В Милли Меджлисе заговорили о нарушениях при госзакупках парламентский час

Мурад Самедов, парламентский корреспондент

Накануне состоялось очередное заседание Милли Меджлиса, которое в основном запомнилось обсуждением годового отчета Счетной палаты. Наряду с этим, депутаты обсудили восемь вопросов, включая изменения в Кодекс об административных проступках и Трудовой кодекс, в законы «О ветеранах» и «О прокуратуре».

Выступая на заседании, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заявил, что контрольные меры Счетной палаты в основном охватили аграрную сферу, государственные закупки, финансовые отчеты, а также планирование и выполнение государственного бюджета, отчетность Госфонда соцзащиты при Минтруда.

Гюльмамедов отметил, что одним из недочетов, допущенных государственными структурами, является неправильное оформление закупок.

Вюгар Гюльмамедов подобрался и к госведомствам

Выступивший вслед за ним председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили заявил, что в целом считает работу Счетной палаты удовлетворительной. Работу надзорного органа похвалили и другие депутаты, включая спикера Сахибу Гафарову.

Часть депутатов, в том числе Захид Орудж, Азай Гулиев и Муса Гасымлы, посвятили свои выступления открытию Парка военных трофеев, назвав его событием, олицетворяющим историческую победу Азербайджана.

В свою очередь, депутат Фазиль Мустафа затронул тему многочисленных незаконных построек, которыми буквально застроены окраины Баку. По словам депутата, в таких незаконно построенных домах сегодня проживает 10% населения страны.

«Мы должны решить эту проблему. Такая же проблема в свое время наблюдалась в Анкаре, но власти решили ее. Этим людям за деньги дали разрешение на строительство. Но теперь эти разрешения со стороны муниципалитетов не принимаются. Тогда зачем вообще нужны эти муниципалитеты?» - задался вопросом Фазиль Мустафа.

Другой депутат, Гудрат Гасангулиев, призвал своих коллег к более активной благотворительной деятельности. В частности, депутат отметил важность перечисления в Фонд YAŞAT, подчеркнув, что он помогает участникам войны и семьям шехидов.

«У нас снова растет количество смертей от коронавируса. Процесс вакцинации идет недостаточно быстро. Если у нас в стране есть запас вакцин, то нужно ускорить этот процесс и вести более активную пропаганду среди населения. Также хочу поблагодарить Таможенный госпиталь за эффективную работу в лечении больных коронавирусом», - сказал он, комментируя ситуацию с пандемией.

депутаты говорили о проблемах строительства и вакцинации

Еще одним интересным выступлением запомнился депутат Рази Нуруллаев. Комментируя изменения в Кодекс об административных проступках, депутат заявил, что действительно есть случаи нецелевого использования субсидий для фермеров. Парламентарий выразил озабоченность тем, что это решение может привести к перебоям с поставкой продукции.

«Фермер в поте лица вырастил урожай, но не смог его продать. Поэтому он задумывается над тем, чтобы потратить субсидии и не выращивать урожай. Чтобы решить эту проблему, государство должно выкупать у фермера урожай по фиксированной цене. Тогда фермер не будет бояться выращивать», - сказал он.

Комментируя проекты поправок к законам «О прокуратуре» и «О прохождении службы в органах прокуратуры», депутат Амина Агазаде отметила, что они послужат увеличению материально-технической базы органов прокуратуры, улучшат материальное обеспечение сотрудников и повысят их профессионализм.

Согласно поправкам, теперь 5% от штрафов, собираемых на стадии предварительного следствия, будут перечислены в бюджет Генпрокуратуры, откуда затем пойдут на премии сотрудников. Кроме того, в бюджет Генпрокуратуры будут перечислены 23% от штрафов, собранных за административные правонарушения.

Все предложенные законопроекты были приняты.