Мурад Самедов, парламентский корреспондент 10:57

Накануне состоялось очередное заседание Милли Меджлиса, которое в основном запомнилось обсуждением годового отчета Счетной палаты. Наряду с этим, депутаты обсудили восемь вопросов, включая изменения в Кодекс об административных проступках и Трудовой кодекс, в законы «О ветеранах» и «О прокуратуре». Выступая на заседании, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заявил, что контрольные меры Счетной палаты в основном охватили аграрную сферу, государственные закупки, финансовые отчеты, а также планирование и выполнение государственного бюджета, отчетность Госфонда соцзащиты при Минтруда. Гюльмамедов отметил, что одним из недочетов, допущенных государственными структурами, является неправильное оформление закупок.

Выступивший вслед за ним председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили заявил, что в целом считает работу Счетной палаты удовлетворительной. Работу надзорного органа похвалили и другие депутаты, включая спикера Сахибу Гафарову. Часть депутатов, в том числе Захид Орудж, Азай Гулиев и Муса Гасымлы, посвятили свои выступления открытию Парка военных трофеев, назвав его событием, олицетворяющим историческую победу Азербайджана. В свою очередь, депутат Фазиль Мустафа затронул тему многочисленных незаконных построек, которыми буквально застроены окраины Баку. По словам депутата, в таких незаконно построенных домах сегодня проживает 10% населения страны. «Мы должны решить эту проблему. Такая же проблема в свое время наблюдалась в Анкаре, но власти решили ее. Этим людям за деньги дали разрешение на строительство. Но теперь эти разрешения со стороны муниципалитетов не принимаются. Тогда зачем вообще нужны эти муниципалитеты?» - задался вопросом Фазиль Мустафа. Другой депутат, Гудрат Гасангулиев, призвал своих коллег к более активной благотворительной деятельности. В частности, депутат отметил важность перечисления в Фонд YAŞAT, подчеркнув, что он помогает участникам войны и семьям шехидов. «У нас снова растет количество смертей от коронавируса. Процесс вакцинации идет недостаточно быстро. Если у нас в стране есть запас вакцин, то нужно ускорить этот процесс и вести более активную пропаганду среди населения. Также хочу поблагодарить Таможенный госпиталь за эффективную работу в лечении больных коронавирусом», - сказал он, комментируя ситуацию с пандемией.