Израильские спецслужбы взрывают Натанз… и подрывают Иран изнутри Таха Кермани комментирует для haqqin.az
Подрыв системы электроснабжения ядерного объекта в Натанзе вызвал серьезные сдвиги в иранском политическом истеблишменте.
Взрыв на заводе по обогащению урана произошел 11 апреля, в то время как там вот-вот собирались начать процесс активизации обогащения урана. И Тегеран немедленно обвинил Израиль в террористической атаке на этот ядерный объект.
«Пока на переговорах в Вене обсуждали — разрешить или нет Ирану обогащать уран, прогремевший в Натанзе взрыв по меньшей мере на год закрыл вопрос обогащения урана в ИРИ», - заявил haqqin.az также не сомневающийся в злонамеренном характере инцидента иранский политолог и журналист Таха Кермани.
Теперь в Иране, рассказал Кермани, задаются вопросом, как израильские спецслужбы взорвали самый охраняемый и защищаемый объект страны. Взрыв в Натанзе стал самым скандальным в череде инцидентов - от убийства ключевой фигуры в иранской ядерной программе физика-ядерщика Мохсена Фахризаде до пропажи засекреченных документов, касающихся иранской ядерной программы. Иранские власти утверждают, что теракт - дело рук израильских спецслужб. Но в таком случае очевидно, что «Моссад» может делать в Иране что захочет, где захочет и когда захочет.
«Иранцы поражены ювелирной точностью взрыва, в результате которого никто из многочисленного персонала объекта не пострадал. А ведь могли бы устроить взрыв помощнее в более опасной зоне объекта и тем самым превратить всю территорию Натанза в зону отчуждения. Происшествие привело к беспрецедентным выпадам в адрес самой могущественной военно-политической организации Ирана - Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», - отмечает политолог.
Впервые за постреволюционную историю страны первый вице-президент Эсхак Джахангири подверг резкой критике эту грозную организацию и потребовал от «стражников» отчитаться за провал своей деятельности перед иранским народом. «Мы должны знать, кто несет ответственность за случившееся», - сказал Джахангири.
Первый вице-президент напомнил, что ранее среди бела дня в пригороде Тегерана израильские спецслужбы ликвидировали ядерщика Фахризаде, который возглавлял секретный проект «Амад», занимающийся разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты. И до сих пор нет ни одного задержанного по этому преступлению. Всего же за последние десять лет в Иране были убиты четыре физика-ядерщика. Как считает Джахангири, в Иране действует крупная шпионская сеть, и никому до этого нет дела.
«Обычно после шпионских скандалов иранские силовики выставляют на телевидение пару-тройку молодых людей, которые признаются во всех грехах, их судят за шпионаж, а власти триумфально объявляют, что с иностранной разведкой покончено раз и навсегда. Но в данном случае даже официальные лица в правительстве и парламенте признают, что взрыв в Натанзе был под силу только широкой и очень разветвленной сети», - говорит Кермани.
В том, что неведомые террористы действовали так точно, он видит просчеты КСИР, отвечающего за охрану стратегических объектов, Основанная на фанатизме государственная машина пропаганды сильно подвела «стражников», считает Кермани и приводит аргументы: «В прошлом году после убийства Касема Сулеймани власти решили устроить траурную церемонию по генералу прямо перед ядерным заводом в Натанзе. Несколько иранских телеканалов транслировало патриотические песнопения, восхвалявшие подвиги Сулеймани, и заодно в кадры попал, причем с разных точек, непосредственно сам ядерный объект, включая входы-выходы, посты охраны и др. В общем, секретный объект основательно продемонстрировали со всех сторон. Проведение акции именно там имело символический смысл - власти хотели показать, что уничтожение Израиля начнется именно с Натанза. А о том, что еврейское государство надо стереть с лица земли, говорят все - от командиров ополчения Басидж до членов муниципалитетов и правительства. На одной из площадей Тегерана даже установлены электронные часы, которые символически отсчитывают время до наступления конца Израиля. И все иранцы знают, что израильские спецслужбы ведут охоту за гордостью ядерной программы Ирана в Натанзе. При всем том вот так просто: пришли, взорвали и ушли. И пока нет ни одного задержанного из предполагаемых участников подрыва.
Эксперт уверен, что как за убийство Фахризаде, сбитый украинский пассажирский самолет никто из правящей верхушки и тем более КСИР ответственности не понес, так и за взрыв ядерного объекта никто не ответит.
«Как всегда, КСИР будет выше любого закона. Что касается обещаний Ирана отомстить Израилю, то все это ничего не значащие угрозы, рассчитанные для внутренней аудитории, - подчеркивает Кермани. - Власти Ирана приводят привычный довод, чтобы не утруждать себя рискованными акциями ответного удара: «Мы выше всякого рода возмездий, наш ответ - это наша политика борьбы с империализмом». Так говорят иранские политики, когда журналисты спрашивают о возможности контрудара. Но градус взаимных обвинений между ветвями власти не перестает расти. К примеру, сейчас радикальное крыло руководства страны обвиняет главу МИД Джавада Мохаммада Зарифа чуть ли не в пособничестве врагам Ирана».
Страсти спадут, предвидит журналист, когда на телеэкраны выйдет верховный лидер Али Хаменеи и будет клеймить позором врагов Ирана, призовет народ к единству, солидарности в противодействии мировому империализму».