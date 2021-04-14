Джейхун Наджафов, собкор 11:36

Подрыв системы электроснабжения ядерного объекта в Натанзе вызвал серьезные сдвиги в иранском политическом истеблишменте. Взрыв на заводе по обогащению урана произошел 11 апреля, в то время как там вот-вот собирались начать процесс активизации обогащения урана. И Тегеран немедленно обвинил Израиль в террористической атаке на этот ядерный объект. «Пока на переговорах в Вене обсуждали — разрешить или нет Ирану обогащать уран, прогремевший в Натанзе взрыв по меньшей мере на год закрыл вопрос обогащения урана в ИРИ», - заявил haqqin.az также не сомневающийся в злонамеренном характере инцидента иранский политолог и журналист Таха Кермани.

Теперь в Иране, рассказал Кермани, задаются вопросом, как израильские спецслужбы взорвали самый охраняемый и защищаемый объект страны. Взрыв в Натанзе стал самым скандальным в череде инцидентов - от убийства ключевой фигуры в иранской ядерной программе физика-ядерщика Мохсена Фахризаде до пропажи засекреченных документов, касающихся иранской ядерной программы. Иранские власти утверждают, что теракт - дело рук израильских спецслужб. Но в таком случае очевидно, что «Моссад» может делать в Иране что захочет, где захочет и когда захочет. «Иранцы поражены ювелирной точностью взрыва, в результате которого никто из многочисленного персонала объекта не пострадал. А ведь могли бы устроить взрыв помощнее в более опасной зоне объекта и тем самым превратить всю территорию Натанза в зону отчуждения. Происшествие привело к беспрецедентным выпадам в адрес самой могущественной военно-политической организации Ирана - Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», - отмечает политолог.

Впервые за постреволюционную историю страны первый вице-президент Эсхак Джахангири подверг резкой критике эту грозную организацию и потребовал от «стражников» отчитаться за провал своей деятельности перед иранским народом. «Мы должны знать, кто несет ответственность за случившееся», - сказал Джахангири. Первый вице-президент напомнил, что ранее среди бела дня в пригороде Тегерана израильские спецслужбы ликвидировали ядерщика Фахризаде, который возглавлял секретный проект «Амад», занимающийся разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты. И до сих пор нет ни одного задержанного по этому преступлению. Всего же за последние десять лет в Иране были убиты четыре физика-ядерщика. Как считает Джахангири, в Иране действует крупная шпионская сеть, и никому до этого нет дела. «Обычно после шпионских скандалов иранские силовики выставляют на телевидение пару-тройку молодых людей, которые признаются во всех грехах, их судят за шпионаж, а власти триумфально объявляют, что с иностранной разведкой покончено раз и навсегда. Но в данном случае даже официальные лица в правительстве и парламенте признают, что взрыв в Натанзе был под силу только широкой и очень разветвленной сети», - говорит Кермани.