Сотрудники Балакенского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемых в грабеже, сообщили haqqın.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, двое мужчин в масках ворвались ночью в дом к пожилой женщине, которая живет одна в селе Катех Балакенского района, связав ей руки и рот и угрожая ножом, вынудили сказать местонахождение денег и золотых изделий. После достижения цели они ранив женщину покинули место преступления.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении указанного грабежа Ниджат Тенешов и Самир Абдулхамидов. Часть полученного путем грабежа золотых изделий была изъята у них в качестве вещественного доказательства.

В ходе следствия выяснилось, что 5 лет назад – в апреле-мае 2016 года еще из трех, частных домов на территории села Катех Н.Тенешов похитил 4 000 манатов, 15 000 российских рублей и ювелирные изделия на сумму 10 000 тысяч манатов, а для сокрытия следов, он устроил поджог в домах.

По факту проводится расследование.