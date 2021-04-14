МВД: За год в общественных местах задержали 2 тысячи больных коронавирусом

За год (с 14 марта прошлого года по 15 апреля текущего года) в общественных местах в Азербайджане были задержаны более двух тысяч активных больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в отношении 912 человек было возбуждено уголовное дело, против 142 из них - в текущем году.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают контрольно-профилактические меры в рамках предотвращения распространения коронавируса на территории Азербайджана, сказали в пресс-службе МВД.