После возвращения из Баку Лукашенко позвонил Путину и обсудил Карабах

Тема Нагорного Карабаха затрагивалась в числе других вопросов в состоявшемся в четверг телефонном разговоре президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

«В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута тема нагорно-карабахского урегулирования», - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Лукашенко выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.