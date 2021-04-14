Чавушоглу: Турция держит нейтралитет в конфликте России и Украины

Турция не поддерживает ни одну из сторон в недопонимании между Россией и Украиной, Анкара строит отношения как с Москвой, так и с Киевом, сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу каналу NTV.

«Сейчас есть проблемы в Донбассе, однако есть Минские договоренности. Мы предлагаем сторонам решить эту проблему мирно и дипломатическим путем. Турция поддерживает территориальную целостность любой страны — Украины, России и всех остальных. И отношения мы строим и с Россией, и с Украиной. Наши отношения между каждой из стран не должны влиять на отношения с другими странами. В недопонимании между Украиной и Россией мы не поддерживаем какую-то сторону»,— сказал Чавушоглу, передает «Коммерсант».

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский встретились 10 апреля в Анкаре. Эрдоган заявил, что Турция будет прилагать усилия для урегулирования конфликта.