МИД Турции о конвенции Монтрё: «Никому не надо волноваться»

Турция продолжает в полной мере соблюдать конвенцию Монтрё о статусе проливов, и ни одной стране не стоит беспокоиться на этот счет. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

"Мы, как и раньше, продолжаем исполнять конвенцию Монтрё. Она четко ограничивает режим прохода военных кораблей. Мы продолжаем ее применять, никому не надо волноваться на этот счет", - приводит ТАСС слова главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу также коснулся вопроса о статусе планирующегося канала "Стамбул": "Канал "Стамбул" не будет иметь никакого отношения к режиму прохода военных кораблей в рамках конвенции Монтрё. Также нет такой вероятности, чтобы мы принуждали суда использовать новый канал вместо Босфора".