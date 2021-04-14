Греция переходит на азербайджанский газ

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию в первом квартале 2021 года сократились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку начались поставки азербайджанского газа по линии Южного газового коридора. Об этом пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на издание SP Global.

Согласно сообщению, в первом квартале 2021 года импорт СПГ в Грецию составил 0,36 миллиарда кубометров газа по сравнению с 0,97 миллиарда кубометров за аналогичный период 2020 года.

Также указывается, что с начала 2021 года Афины не импортировали СПГ из США, тогда как в 2020 году объем импорта сжиженного газа из США в Грецию составил 1,47 миллиарда кубометров, что сделало Штаты крупнейшим поставщиком СПГ в страну Юго-Восточной Европы.

Азербайджан впервые начал поставлять добываемый в стране газ по Трансадриатическому газопроводу (TAP) на территорию Европы 31 декабря прошлого года. TAP - европейская ветвь Южного газового коридора, связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 миллиардов кубометров природного газа ежегодно. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза - до 20 миллиардов кубометров в год.