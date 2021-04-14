Кремль анонсировал ответ на новые санкции США

Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле - взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы", - сказал Песков, сообщает ТАСС.

Песков назвал вероятным "сливом" сообщения американских СМИ о новых санкциях против РФ. "Понятно, что дыма без огня не бывает, и скорее всего речь идет о каких-то уже сливах в американские газеты. Пока не будем ничего комментировать по газетным сообщениям. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков заявил, что вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Организовать двустороннюю встречу Путина и Байдена в ближайшие несколько недель не получится, вопрос по-прежнему находится на стадии анализа, отметил он.