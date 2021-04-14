Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью проведена операция по пресечению продажи некачественных шампуней и других косметических средств, представляющих серьезную опасность для здоровья человека, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной на основании многочисленных жалоб граждан, поступивших в Главное управление, задержан житель Баку Фуад Абдуллаев. В ходе осмотра принадлежащего ему склада в Низаминском районе столицы были обнаружены и изъяты неизвестные по происхождению готовые шампуни, другая косметическая продукция, а также большое количество этикеток, голограмм, крышек и других принадлежностей.

В ходе расследования было установлено, что Фуад Абдуллаев, вступив в преступную связь со своим знакомым, личность которого стала известна следствию, в настоящее время скрывающимся в одной из зарубежных стран, на указанном складе по цене ниже стоимости заполняли жидкость неизвестного происхождения в пустую тару. Затем они наклеивали на эти флаконы поддельные этикетки и голограммы с товарным знаком Brasil Botox-Keratin и реализовывали их под названием оригинального продукта.

Также Фуад Абдуллаев и его знакомый организовали онлайн-продажу упомянутой продукции на своих страницах в соцсетях. В ходе экспертизы, проведенной на основе образцов, взятых из косметических средств, было установлено, что шампунь, а также другие средства являются некачественными, непригодными для использования и могут оказать серьезное негативное влияние на здоровье человека.

По данному факту в Следственном управлении Главного управления по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК (мошенничество или изготовление и сбыт некачественной продукции), продолжаются оперативно-следственные мероприятия.