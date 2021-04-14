Президент Армении приехал в Тбилиси

Президент Армении Армен Саркисян прибыл с официальным визитом в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту президента и его супругу встретили министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, глава администрации президента Грузии Натия Сулава и посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе.

Грузинские СМИ пишут, что в рамках визита запланирована встреча с глазу на глаз и в расширенном формате президентов Армении и Грузии, после которой Армен Саркисян и Саломе Зурабишвили выступят с совместными заявлениями для прессы. Также запланирована встреча Саркисяна с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили даст официальный обед в честь президента Армении и его супруги.