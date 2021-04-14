Минтруда о росте выплат по социальному обеспечению

Динамика роста выплат по видам социального обеспечения (пенсии, пособия, стипендии, адресная государственная социальная помощь) продолжилась и в первом квартале 2021 года, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения в январе-марте текущего года по этим направлениям были произведены выплаты более чем 2 миллионам 250 тысячам человек.

По данным видам социального обеспечения населению выплачено 1 млрд 523 млн манатов, что на 6,6%, или на 93,9 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.