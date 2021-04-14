Армянские и греческие лоббисты давят на Илона Маска из-за Азербайджана

Компания Илона Маска SpaceX планирует использовать свою ракету-носитель Falcon 9 Block 5 для отправки спутника Türksat 5B на орбиту в июне 2021 года. В январе частная космическая компания запустила в космос более старый спутник связи Türksat 5A с базы на мысе Канаверал.

Греко-американский совет и Армянский национальный комитет Америки направили в Федеральное управление гражданской авиации США письмо с просьбой заблокировать эти планы, утверждая, что «спутник связи имеет опасные военные применения». В письме указывается, что турецкие дроны активно использовались в ходе войны в Нагорном Карабахе.

Türksat 5A и Türksat 5B используются как в коммерческих, так и военных целях. Заместитель генерального директора Türksat Хасан Хусейн Эрток заявил Defense Here в прошлом году, что два новых спутника «значительно увеличат» возможности связи турецких военных.

В письме армянской и греческой организаций указывается, что спутниковая связь может расширить диапазон турецких дронов, «усилив способность Анкары самостоятельно проводить военные операции против позиций США и их союзников почти на половине земного шара».