Служба проектирования включает в себя разработку технической документации, строительство зданий и сооружений до создания хозяйствующего субъекта, а также технологическую организацию производственного процесса. В рамках услуги осуществляется проектирование предприятия в соответствии с международными стандартами, построение технологического потока в зависимости от направления производства, установление грязных и чистых зон, определение межзональных санитарных переходов, внедрение системы обращения с отходами. При этом для хозяйствующих субъектов, пользующихся услугой, проектируются вентиляционная система, водопровод, канализация и линии электропередач.

При проектировании перерабатывающего предприятия, склада, заведения общественного быта и других объектов, предлагаемых к рассмотрению профессиональными специалистами, обеспечивается поддержание безопасности пищевых продуктов во всех процессах, а также соответствие проекта международным нормам и актам по безопасности пищевых продуктов. Проектирование предприятий пищевой промышленности по нормам международного и отечественного законодательства о безопасности пищевых продуктов позволяет строить операции по переработке продуктов в соответствии с технологической последовательностью.

Субъекты предпринимательства, работающие в области пищевых продуктов, могут связаться с Институтом по телефону (012) 377-00-20 (внутренний номер 553), чтобы воспользоваться услугами профессионального проектирования по безопасности пищевых продуктов.

Следует отметить, что АИПБ оказывает научно-технические и практические консультации по безопасности пищевых продуктов, а также исследовательские услуги по показателям безопасности пищевых продуктов.