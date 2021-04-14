Отдел международной информации и политики 15:16

Миссия, о которой уже сообщал haqqin.az, может стать переломной в истории исследования космоса. Никто еще не пытался ударить по астероиду, летящему в сторону Земли. Американское космическое агентство NASA считает, что удастся если не разрушить, то повредить космическую глыбу и изменить траекторию ее полета. Как сообщалось ранее, историческое событие намечалось на 21 июля 2021 года. Сейчас продолжаются последние приготовления к старту космического корабля специального назначения. Но начало миссии из-за коронавируса пришлось перенести — новой датой названо 24 ноября 2021 года. Необычное мероприятие по бомбардировке астероида в окрестностях Земли продлится до октября 2022 года.

Напомним о сути проекта. К Земле приближается объект под номером 65803, названный Didymos. Он относится к группе объектов Apollo, считающихся потенциально опасными для Голубой планеты. Этот объект так называемая двойная малая планета, точнее, две малых планеты, связанных между собой гравитационными силами. NASA планирует уничтожить одну из них, когда они начнут приближаться к нашей Земле. Если акция удастся, то орбита «близнеца» будет отодвинута, а объект безопасно пролетит мимо Земли, изменив свою траекторию. Миссия называется DART (Double Asteroid Redirection Test) и станет первым подобного рода событием в истории освоения космоса. В действительности, планетоид 65803 не опасен для нашей планеты, а риск столкновения весьма невелик. Исследователи NASA и ESA (Европейское космическое агентство — прим.ред.) пришли к выводу, что это идеальный объект для уникального эксперимента. Они хотят проверить, достаточно ли у нас знаний и инструментов, чтобы предотвратить опасность столкновения Земли с иным космическим объектом. В интернете уже размещена визуализация проекта. После вывода корабля-матки в космос к орбите двойного астероида от него отделится собственно спутник-«смертник», который направится прямиком на опасного «гостя» и врежется в него. По расчетам ученых, силы удара должно хватить, чтобы изменить траекторию дальнейшего полета объекта Didymos.