На прошлой неделе Турция, контролирующая проливы Босфор и Дарданеллы, сообщила о том, что США отправят в Черное море два военных корабля. Об этом информировало посольство Соединенных Штатов в Анкаре, не объясняя причины появления своих судов из состава ВМС в акватории, где они должны были появиться 14 и 15 апреля. Однако позже из столицы Турции не прозвучало больше никаких новостей на эту тему.

Соединенные Штаты аннулировали прибытие своих двух ракетных эсминцев в Черное море. Об этом в среду проинформировали турецкие дипломатические источники. Ранее российский военно-морской флот начал там свои учения.

Как известно, международная конвенция Монтрё от 1936 года, которая регулирует движение через проливы, обязывает страны, находящиеся по берегам Черного моря, сообщать за 15 дней до отправки своих судов в эту акваторию. Правда, даже после уведомления совсем не обязателен проход таких кораблей в Черное море и присутствие там.

Как пишет Reuters, в среду, по данным Анкары, российский военно-морской флот начал учения в Черном море, во время которых проводились стрельбы по надводным и воздушным целям.

Во вторник Россия предупредила США «держаться подальше» от Крыма и российского черноморского побережья. Замминистра МИД России Сергей Рябков сказал, что присутствие судов США в Черном море — это «провокационные действия».

«Американским военным судам нечего делать вблизи наших берегов», - сказал Рябков. Он обвинил США в действиях, «провокационных в прямом смысле слова» и об «игре на нервах» России.

Как сообщал haqqin.az, Джо Байден во вторник в телефонном разговоре предложил российскому лидеру Владимиру Путину проведение двусторонней встречи на высшем уровне вне границ США и России. Как известно, Австрия уже предложила провести этот саммит двух лидеров на своей территории.

В разговоре с Путиным Байден подчеркнул поддержку Вашингтоном «суверенитета и территориальной целостности Украины». Он также выразил беспокойство увеличением числа воинских частей в «оккупированном Крыму и на границах с Украиной» и призвал Кремль к «снижению напряжения».

Звонок президента США президенту России — это серьезный сигнал о необходимости даже в условиях взаимных санкций искать пути к снижению противостояния. Что свидетельствует о серьезных намерениях Джо Байдена усиливать роль своей страны на мировой арене.