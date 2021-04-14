Режим Ким Чен Ына в Северной Корее, несмотря на санкции, на положение изгоя, все-таки продолжает наращивать военную мощь и ядерный потенциал. На многих секретных объектах принуждены работать неугодные режиму люди, проще говоря, заключенные. По некоторым данным, КНДР начала строительство нового лагеря для политзаключенных.

Местонахождение его не случайно — он создается вблизи завода по производству урана в Пончхане. Власти планируют отправить узников работать в шахтах и на предприятиях по переработке урана сразу после их прибытия за колючую проволоку. Так пишет издание dailynk.com.

По данным источника портала, коммунистические власти приказали строителям закончить строительство концлагеря до конца месяца. С 1 мая заключенные уже будут находиться там, в новых бараках.

Увеличение производства урана может быть для Пхеньяна надеждой на улучшение экономической ситуации, о которой недавно заявил сам Ким Чен Ын.

Для производства больших объемов урана из-за нехватки рабочей силы власти Северной Кореи решили переместить туда узников из других концлагерей и направлять туда очередных арестованных по разным предлогам. Северная Корея рассматривает процессы по переработке урана как чрезвычайно секретное производство. В то же время простые граждане не очень хотят работать на такого рода предприятиях — они считают такое занятие небезопасным для здоровья. Потому найти рабочие руки для урановых заводов весьма непросто. Кроме проблем с рабочей силой, ходят слухи и о переброске обогащенного урана из корейского Пончхана в Сирию, Катар и Египет, пишет портал dailynk.com. Это делается для того, чтобы увеличить его производство.

Новый лагерь будет в подчинении министерства общественного страхования КНДР, а не так, как другие, которые находятся в ведении министерства государственной безопасности (МГБ).

Приговоренные, находящиеся в лагерях под управлением МГБ, практически не имеют шансов выйти на свободу, а заключенные в лагерях министерства общественного страхования могут быть освобождены за хорошее поведение. Власти Пхеньяна рассчитывают, что именно поэтому заключенные будут хорошо выполнять распоряжения начальства и качественно работать.

Методы Ким Чен Ына не новы. Труд рабов в Древнем Египте, невольников на плантациях США, заключенных на стройках сталинского ГУЛАГа, узников камбоджийского коммунистического режима и многие другие примеры — все это арсенал тоталитаризма, который все еще в ходу в некоторых странах. А ведь на дворе XXI век...