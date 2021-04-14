Талибы выдвинули ультиматум

Движение "Талибан" после слов президента США Джо Байдена о выводе американских войск к сентябрю заявило, что промедление нарушает достигнутое в Дохе соглашение, военные должны уйти из Афганистана к 1 мая.

"Поскольку вывод войск откладывается на несколько месяцев и будет завершен к сентябрю, мы хотели бы заявить следующее: это решение является явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе, и невыполнением взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении движения, которое цитирует РИА Новости.

Талибан "настоятельно призывает Америку и все оккупирующие страны перестать оправдывать затягивание войны и немедленно вывести все свои силы из Афганистана".

Джо Байден в среду официально объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября – 20-й годовщины терактов, после которых администрация Джорджа Буша-младшего начала в исламской республике операцию против террористов группировки "Аль-Каида". Как заявил Байден, США не будут уходить из Афганистана в спешке, но ответственно и в координации с союзниками. Между тем, согласно соглашению, заключенному с талибами предыдущей администрацией, американские войска должны уйти из страны 1 мая.