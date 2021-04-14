Чавушоглу: Нам не нужен Евросоюз, чтобы провести встречу с Грецией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление касательно отношений Анкары с Афинами в интервью телеканалу NTV.

«Мы не могли на протяжении пяти лет работать с Грецией в рамках существующих механизмов и проводить политические консультации. Виной этому ее негативное отношение к данному вопросу. Предварительные переговоры были приостановлены. После политической изоляции Турции произошло обострение в Восточном Средиземноморье. В это вмешались Европейский союз (ЕС) и различные страны», - сказал Чавушоглу, подчеркнув, что Анкара готова сесть за стол переговоров с Грецией.

«Переговоры с Грецией недавно возобновились. Министр иностранных дел этой страны Никос Дендиас сегодня посетит Анкару. Мы планируем провести встречу в атмосфере доброжелательности. Диалог с Грецией и визиты на высоком уровне представляют чрезвычайную важность. Мы не нуждаемся в услугах ЕС или других стран, чтобы провести встречу с Грецией. Есть и вопросы, которые мы не можем согласовать с этой страной. Но нам необходимо говорить об этом открыто», - сказал он.