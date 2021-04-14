Баку и Минск обсудили вопросы военного сотрудничества
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с находящейся с визитом в Баку делегацией, возглавляемой председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрием Пантусом, сообщает пресс-служба Минобороны.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.