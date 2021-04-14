Российские самолеты будут защищать небо Беларуси

«Летом на одном из наших аэродромов в Беларуси начнется совместное дежурство боевых военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и военно-космических сил Российской Фелерации», - цитирует генерала Interfax, на которое в свою очередь ссылается польская niezalezna.

Российские и белорусские военно-воздушные силы уже летом этого года начнут боевое дежурство на территории Беларуси, сообщил командующий военно-воздушными силами и противовоздушной обороной этой страны генерал Игорь Голуб.

Это будет «практическая реализация» договоренностей министров обороны двух стран, достигнутых в конце прошлого года, о плане действий в рамках совместной региональной противовоздушной обороны.

В марте Александр Лукашенко сообщил, что Россия могла бы разместить в Беларуси свои самолеты, чтобы на них «летали совместно россияне и белорусы».

«Базы не надо делать, зачем тратить деньги», - сказал тогда Лукашенко. И предложил: «Дайте нам эти самолеты». Россия на протяжении нескольких лет хотела разместить в Беларуси свою авиационную базу, но сталкивалась с отказом Минска.

Сейчас в этой стране действуют две российские базы — радиолокационная в Ганцевичах и пункт связи военно-морского флота в окрестностях Вилейки.

Такой шаг двух членов союзного государства — Российской Федерации и Республики Беларусь может быть ответом на усиление присутствия подразделений НАТО на восточном фланге альянса.

Напомним, в небе над странами Балтии давно несут боевое дежурство, сменяя друг друга, экипажи самолетов нескольких стран Североатлантического союза. А недавно американские военные заявили, что усилят контингент НАТО в Польше, Румынии дополнительными подразделениями.

Минск недавно обвинял Польшу в нарушении воздушного пространства Беларуси военными самолетами этой страны - члена альянса. Варшава же сразу опровергла эту информацию.

Взаимоотношения между Беларусью и Польшей, и без того непростые, не так давно обострились и из-за положения польского меньшинства к востоку от Буга и ареста нескольких деятелей Союза поляков Беларуси.

Одним из предметов споров является история Второй мировой войны и ее оценки по обе стороны границы. Одна из дипломатических структур Евросоюза встала на сторону поляков. К сожалению, так бывает, когда вместо историков право судить берут на себя политики. И еще хуже — военные.