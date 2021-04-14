Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 16:13

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на уровне «Ва2». А прогноз по рейтингу улучшен со «стабильного» на «позитивный». Проще говоря, рейтинг страны повысился на одну ступень. Что же показывает позитивный прогноз Moody`s? В этой оценке ясно отражается тот известный в стране факт, что управление и, в частности, эффективность политики улучшается, хотя еще полностью и не достигли желаемого уровня. Рост эффективности экономической политики в свою очередь повышает устойчивость кредитного профиля правительства. В частности, совершенствование рамок денежно-кредитной и макроэкономической политики способствует устойчивости банковского сектора перед возможными потрясениями. В то же время дальнейшее эффективное использование значительных бюджетных средств позволит осуществлять контрциклические расходы и ограничит ухудшение бюджетных показателей и показателей долга правительства.

В целом подтверждение рейтинга показывает кредитный потенциал страны, а также внутреннюю политическую стабильность. Показывает финансовую прочность Азербайджана и снижает риски чувствительности к ликвидным и внешним шокам. Наряду с этим, хотя внутренняя политическая стабильность и создает условия для реализации нефтегазовых проектов, сохраняются ограниченные перспективы для экономической диверсификации, институциональная и управленческая слабость, а также геополитическая напряженность с соседней Арменией. В то же время Moody's утвердило рейтинг ЗАО «Южный газовый коридор» на уровне Ba2, улучшив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Все иностранные валютные обязательства по проекту Южного газового коридора были гарантированы Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA). По банковской системе страны Moody`s изменило прогноз с «негативного» на «стабильный» в связи с улучшением макроэкономических условий и снижением риска ухудшения качества активов. Потолки национальной и иностранных валют сохранены на уровне Baa3 и Ba2 соответственно. Двухступенчатый разрыв между потолком местной валюты и суверенным рейтингом отражает сильное влияние правительства на управление экономикой и слабых структур, несмотря на большие суверенные богатства, способствующие внешней и экономической стабильности страны. В свою очередь, двухступенчатый разрыв между потолками иностранной и местной валюты учитывает ограниченность доверия к местной валюте и отсутствие валютной гибкости по отношению к доллару, что может оказывать влияние на ограничения на денежные переводы и конвертацию. Эти потолки, как правило, приводят к ограничению рейтингов по обязательствам прочих предприятий, действующих в стране.

Позитивный прогноз – логические основы Повышение эффективности макроэкономической и финансовой политики способствует дальнейшему укреплению прочности кредитного профиля правительства. Сегодня Азербайджан имеет еще больший потенциал для стабилизации макроэкономического климата и укрепления финансовых и долговых показателей. Не случайно прогноз по банковской системе страны изменен с «негативного» на «стабильный», что отражает улучшение экономических перспектив спустя год после начала пандемии коронавируса. В целом, по мнению агентства, внешняя устойчивость и гибкость экономической политики страны могут быть обеспечены путем дальнейшего продолжения совершенствования рамок реализации этой политики и снижения риска ликвидности, за счет действий, предпринимаемых правительством, в особенности с учетом наличия значительных государственных активов. В Moody`s считают, что улучшение управления обменным курсом и процесса коммуникации денежно-кредитной политики со стороны Центробанка, вероятно, будет способствовать стабильности динамики внешнего сектора и валютного рынка страны. Он, наряду с приемом запланированных валютных трансфертов Нефтяного фонда в госбюджет путем постоянных аукционов, имеет возможности и для ускорения периодичности аукционов с целью своевременного обеспечения временных всплесков потребности на доллары. Повышение прозрачности денежно-кредитной политики путем обеспечения периодической публикации сведений о направлениях и приоритетах денежно-кредитной политики и принимаемых в ее рамках решений также способствует лучшему прогнозированию и управлению рисками. Все эти меры позволили сохранить стабильность маната к доллару в 2020 году, несмотря на шок, вызванный пандемией и обвал нефтяных цен. Более того, валютные резервы даже несколько возросли, что позволило Центробанку снизить учетную ставку на 125 б.п., продолжая смягчение денежно-кредитной политики.