Игрок GLA Джавид Гурбанов подписал официальный контракт с клубом GMT Sports (Guardians of the Maiden Tower, что в переводе означает «Стражи Девичьей Башни»). Сумма трансфера составила 25 тысяч манатов.

Джавид Гурбанов родился в 1999 году в Баку. Он с раннего возраста интересуется киберспортом. Гурбанов выигрывал соревнования Национальной лиги, организованные GLA, и не раз становился призером. На чемпионате СНГ он показал самый высокий результат среди азербайджанских киберспортсменов. Также Джавид занял 2-е место на турнире FIFA EuroCup.

Глава GLA Адиль Махмудов поделился своими мыслями о трансфере Гурбанова: «Джавид - один из сильнейших игроков-геймеров в азербайджанском киберспорте. Мы, естественно, приветствовали интерес к нему. Стоимость игрока была определена и для трансфера требовалось 25 тысяч манат. Для европейского киберспорта это очень маленькая сумма, но в Азербайджане такое происходит впервые… Радует, что киберспорт в нашей стране начинает приносить деньги и самим игрокам».

GMT Esports, куда перешел Джавид Гурбанов, - первый киберспортивный клуб в Азербайджане. В настоящее время он занимает 18-е место в мировом рейтинге и 3-е место среди стран СНГ. Руководитель команды Октай Гасымзаде также дал высокую оценку трансферу: «Этот переход усилит наш клуб. Мы продолжим достойно представлять Азербайджан на международной арене».

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