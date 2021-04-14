МИД России вызвал посла США
Посол США в РФ Джон Салливан вызван в министерство иностранных дел России, сообщила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщают РИА Новости.
Ранее Белый дом сообщил, что США ввели новые санкции против России.
«Я также хотела бы сказать, что в министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», - сказала Захарова в ходе брифинга.