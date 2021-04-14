Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Кыргызстана

Делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой находится в Санкт-Петербурге для участия в весенней сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств.

Как сообщили haqqın.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в рамках визита председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Талантом Мамытовым.

На встрече было отмечено, что сегодня в Азербайджане успешно претворяются в жизнь разные политические и экономические реформы. Крупные транснациональные проекты, а также строительство нефтегазопроводов создали возможности для роста – как в нашей стране, так и в государствах-партнёрах. В то же время восстановление Великого Шёлкового пути крайне важно как для Азербайджана, так и для стран, находящихся на этой стратегической транспортной артерии.

Коснувшись темы взаимоотношений двух парламентов, С.Гафарова подчеркнула значение деятельности групп дружбы и обозначила важность плодотворного сотрудничества двух сторон под эгидой международных парламентских организаций.

С.Гафарова рассказала о том, что в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан освободил свои территории от оккупации, выполнив соответствующие резолюции ООН.

Т. Мамытов отметил, что его страна придаёт большое значение развитию связей с Азербайджаном, а текущая обстановка благоприятна для их углубления. Он добавил, что отношения двух стран на парламентском уровне способствуют интенсификации сотрудничества в остальных сферах. Регулярные встречи депутатов двух сторон и их совместное участие в работе различных международных платформ служат общим интересам.

Т.Мамытов выразил признательность Азербайджану за помощь Кыргызстану в борьбе с пандемией коронавируса. Говоря об итогах проведённого в Кыргызстане референдума, он сказал, что референдум сыграет важную роль в будущем развитии его страны.