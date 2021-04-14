НАТО и Евросоюз поддержали новые санкции США против Москвы

Союзники по НАТО солидарны с США, которые в четверг объявили "о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России", говорится в заявлении альянса.

"Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России", - гцитирует РИА Новости документ.

Вслед за НАТО и Европейский союз выразил солидарность с США в связи с обвинениями в "злонамеренных действиях" в адрес России, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля.

"ЕС и государства-члены выражают солидарность с США в связи с последствиями злонамеренных действий в киберпространстве, в частности, операции SolarWinds, которая, по данным США, была осуществлена Россией", - говорится в документе.