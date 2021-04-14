В Баку скончался бывший председатель наблюдательного совета находящегося в процессе ликвидации ЗАО Bank Standard и Совета директоров ОАО Standard Insurance Орудж Гейдаров.

Бывший финансист скончался после заражения коронавирусом. Его мать Дильбер не выдержала известия о смерти сына и скончалась в тот же день от остановки сердца.

Напомним, Орудж Гейдаров был осужден несколько лет назад по делу Чингиза Джалилова, учредителя ООО «Чудо-печка» и ÇP Aqro. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере, то есть хищение чужого имущества, вверенного обвиняемому) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана.