Азербайджан хочет жить со своими соседями в условиях мира, хочет налаживания экономических отношений, а также восстановления коммуникаций. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал исполнительный секретарь партии REAL Натик Джафарли.

«Мы готовы к мирному соседству с Арменией, но готов ли к этому официальный Ереван?! Что будет, если завтра вопрос о статусе поднимет не только официальный Ереван, но и Москва, Париж, Вашингтон?! Минская группа никуда не исчезла. Формат Минской группы может пресечь попытки Москвы стать полновластным хозяином ситуации в регионе», - сказал он.

Натик Джафарли отметил, что у формата Минской группы есть и опасные стороны. Одна из них – вопрос статуса Карабаха.

По его словам, в итоговом мирном договоре с Арменией обязательно должна быть создана юридическая база для возвращения азербайджанцев в Зангезур.

«Если Армения поднимет вопрос о возвращении армян в Баку, Сумгаит и Гянджу, то мы должны дать согласие. Потому что демографическое преимущество у нас. А через 25-30 лет у нас будет абсолютное демографическое преимущество. Нужно быть хладнокровными и научиться мыслить стратегически», - сказал Джафарли.