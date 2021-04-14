Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 18:21

В Америке вновь было поднялась волна борьбы за расовую справедливость. В Миннеаполисе, который в прошлом году стал центром мощнейших протестов против убийства (как считали тогда возмущенные граждане) наркомана Джорджа Флойда, застрелен еще один чернокожий. Трое полицейских остановили за нарушение правил движения белый седан, за рулем которого был 20-летний Данте Райт. Его сначала вывели из машины, но он вдруг вырвался из рук полицейских, юркнул в машину и попытался скрыться. Тогда одна из полицейских выстрелила в него из пистолета. Машина проехала еще несколько десятков метров и остановилась. Ее водитель был мертв.

Детали происшествия не нужно было выяснять в ходе длительного расследования — они были засняты нагрудной камерой самой женщины в форме. «Тезер, тезер!» (электрошоковое устройство), —прокричал один из полицейских. Но полицейская Ким Поттер вместо этого выстрелила из пистолета. «Черт, кажется, я его убила!» - прокричала она. 48-летняя Поттер 26 лет служит в полиции. Но тезер внешне похож на обычный пистолет и в критической ситуации их можно перепутать. Так уже было при задержании нарушителей в предыдущие годы в Оклахоме, Канзасе и Пенсильвании. Смерть еще одного чернокожего, происшедшая, совершенно очевидно, по неосторожности, вызвала новые беспорядки в Миннеаполисе. Как и весной прошлого года протестующие пытались поджечь полицейский участок и машины копов, скакали по крышам автомобилей, забрасывали полицейских камнями и бутылками. И все это происходило всего в десятке километров от здания суда, в котором происходит процесс над полицейским Дереком Шовиным, которого обвиняют в убийстве Флойда. «Это (убийство еще одного чернокожего) не могло случиться в более неподходящее время», - восклицает Майк Эллиот, мэр городка Бруклин Сентр, где был застрелен Райт. Однако между тем, что происходило в этом городе год назад и сейчас, значительная разница. Во время президентской кампании республиканцы пытались запугать избирателей, говоря о том, что в случае победы демократов, сторонников расового равенства будет гореть вся Америка. Но этого не произошло. При Дональде Трампе протесты с грабежами и насилием в разных городах США продолжались недели. Теперь в Миннеаполисе, куда была введена Национальная гвардия, порядок был наведен за три дня.

И на суде над Шовиным происшедшее не слишком сказалось. Процесс подходит к концу и, похоже, что полицейский избежит сурового наказания. Как известно, его обвинят в том, что он в течение 9 минут держал колено на шее двухметрового громилы Флойда и тот, задыхаясь, умолял о пощаде со словами: «Я не могу дышать!». Но сейчас съемка, сделанная с других ракурсов, показывает, что коп держал колено не на шее, а на плече чернокожего, что не могло привести к удушению последнего. Более того, различные свидетели утверждают, что Флойд был законченным наркоманом и в момент ареста у него был классический «передоз». Возможное оправдание Шовина наверняка спровоцирует новые протесты, но вряд ли они будут такими бурными, как год назад: от расового насилия Америка смертельно устала, да и нынешние власти настроены более решительно. И еще один элемент панорамы, никак не способствующий новому всплеску борьбы черных за равенство. Газета New York Post сообщает, что некая Пэтрис Хан Каллорс (Patrisse Khan Cullors) за минувшие годы только в США приобрела четыре шикарных дома стоимостью 3,2 миллиона долларов. Один из них стоимостью 1.4 миллиона куплен в фешенебельном районе неподалеку от всемирно известного Малибу. Там проживают миллионеры и миллиардеры, почти все белые (темнокожие составляют лишь 1,8 процента местного населения). Но дело в том, что 37-летняя афроамериканка Каллорс, которая называют себе марксисткой, была одной из основательниц движения Black Lives Matters – «Жизни черных важны». Но теперь выясняется, что защита этих жизней не просто важна основателям движения, но может быть и прибыльным бизнесом.