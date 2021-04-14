СК России запросил арест предполагаемого убийцы Альберта Рыжего

"Следователь просит избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 июня", - рассказал собеседник агентства. Обвинение задержанному пока не предъявлено.

Следствие обратилось в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте Матлаба Султанова в рамках дела об убийстве в столичном фитнес-клубе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, вскоре подозреваемый Султанов был задержан и признал вину.

По данным СМИ, в июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.