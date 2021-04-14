15 апреля председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с послом Турции республики в Азербайджане Эрканом Озоралом в связи с завершением его дипломатической деятельности. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Председатель Государственного таможенного комитета поздравил посла Эркана Озорала с орденом «Достлуг», которым его наградил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев за особые заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Говоря о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Турцией, основанном на исторических традициях, Сафар Мехтиев отметил, что целенаправленная политика, проводимая главами двух государств, сыграла важную роль в укреплении связей во всех сферах.

Председатель комитета высоко оценил деятельность посла Эркана Озорала по расширению сотрудничества между двумя странами во всех сферах, в том числе в области организации таможенного дела, и выразил ему благодарность.

Посол Эркан Озорал отметил, что азербайджано-турецкое сотрудничество играет важную роль в повышении благосостояния не только народов двух стран, но и стран региона, восстановлении мира и является примером для других государств, и в будущем приложит все усилия для укрепления двусторонних связей.