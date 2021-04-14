В Иране из-за женщины-судьи в шортах футбольную трансляцию прервали 100 раз

Речь идет о матче Английской премьер-лиги между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», который прошел 11 апреля в Лондоне.

Для иранских телезрителей кадры прямого эфира заменялись панорамными видами Лондона более 100 раз из-за бокового арбитра матча, англичанки Сиан Мэсси-Эллис (Sian Massey-Ellis). Судья вышла на поле в стандартной форме — футболке и шортах, однако в Иране такая одежда считается слишком откровенной для женщин и запрещена законом.

С 1979 года для женщин в Иране действует строгое правило ношения хиджаба в общественных местах. Кроме того, до 2019 года местным жительницам было запрещено посещать массовые мероприятия, в частности футбольные матчи.