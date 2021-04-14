Раненого армянского командира отряда МЧС в Джебраиле спасли азербайджанские военные

В ходе поисковой операции, которая проводилась в четверг в районе Джебраила, возле населенного пункта Кенд Горадиз ранение получил командир оперативной группы спецподразделения быстрого реагирования МЧС Армении, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, Т.А. был ранен в правую стопу. Первую медпомощь пострадавшему на месте оказали азербайджанские военные, после чего поисковая группа доставила его в медцентр в Ханкенди (Степанакерт).

По оценке врачей, жизнь раненого вне опасности. Сейчас его оперируют.