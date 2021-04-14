МИД Азербайджана: Армения вновь путает историю с мифологией

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ в связи с комментарием представителя МИД Армении к словам главы азербайджанского государства.

По словам руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, подход МИД Армении неудивителен, поскольку официальный Ереван традиционно озвучивает эти безосновательные обвинения. К сожалению, армянская сторона, как всегда, занята интерпретацией услышанного.

«Армения, имеющая территориальные претензии к Азербайджану, пытается найти аналогичные моменты в мнениях, озвученных официальными лицами Азербайджана.

Как известно, именно Армения, выступая против принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ, многие годы проводила против Азербайджана оккупационную политику. Азербайджан, напротив, поддерживает нормализацию двусторонних отношений на основе принципов международного права и всегда занимал эту позицию.

Пытаясь представить историю как свою сильную сторону, Армения вновь путает историю с мифологией. По этой причине армянский народ долгие годы был заложником этой лжи и мифов.

Чем раньше официальный Ереван осознает этот факт, тем скорее армянский народ сможет извлечь выгоду из прочного мира и безопасности в регионе», – сказала Лейла Абдуллаева.