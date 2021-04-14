Украина большой войны не хочет наша аналитика

Леонид Швец, автор haqqin.az

Звонок американского президента российскому несколько разрядил обстановку у восточных границ Украины и со стороны Крыма, которая в последние недели стала опасно напряженной, настолько, что всерьез многие заговорили о грядущей большой войне. Развернутые российские части никуда не делись, но теперь появилось больше уверенности, что дальше учений дело не зайдет.

Россия задействовала 47 батальонов тактических групп

Нельзя сказать, что непосредственно на фронте произошло какое-то особое обострение, хотя на фоне относительного затишья, установившегося в первые года полтора президентства Владимира Зеленского, стало погорячее. Однако демонстративная переброска российских войск к украинским границам и в Крым вызвала естественную встревоженность как в Украине, так и у ее союзников.

По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, которыми он поделился на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, вблизи границы Украины, в основном на полигонах в Брянской и Воронежской областей и в оккупированном Крыму, развернуто 47 батальонных тактических групп РФ, число которых до конца апреля возрастет до 56, и в Крыму. В целом речь идет о 110 тысячах человек. Ближе к границе перемещены ракетные комплексы «Искандер-М». Эти перемещения сопровождаются усиленной пропагандистской кампанией о якобы готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины на востоке Украины. Дескать, в ответ на это Россия готова отреагировать со всей мощью, защищая русскоязычное население Донбасса от геноцида по типу боснийской Сребреницы, где сербами в 1995 году было убито до восьми тысяч мусульман.

Украинская армия окрепла за последние годы, но все же уступает российской армии

Сразу нужно сказать, что у Украины нет политических планов военного освобождения Донбасса, точно не в нынешней ситуации. Объяснить азербайджанским читателям это очень просто: Баку решил формулу Нагорного Карабаха, которая казалась непреодолимой десятки лет, когда из нее в важный момент выпала Россия на стороне Армении, и добавилась Турция на стороне Азербайджана. В формулу оккупированной части Донбасса Россия включена очень плотно.

И речь не только о кадровых российских частях, готовых в любой момент перейти границу и подключиться к боевым действиям на стороне сепаратистов. Командный состав вооруженных сил так называемых «народных республик» укомплектован российскими офицерами и генералами. Разведка, связь, артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы и ПВО – все подразделения, где требуется специальная военная подготовка либо просто являются российскими кадровыми частями, либо насыщены и управляются по преимуществу профессионалами из России. О происхождении техники и вооружения говорить даже не приходится. Местные в основном это так называемое «мясо», слабо мотивированные солдаты, которые идут служить и рисковать жизнью на фронте лишь по причине безнадежной безработицы в тылу.

Украинская армия, конечно, очень сильно укрепилась за долгие годы войны, но армии РФ по многим компонентам, ясное дело, уступает. При тотальном российском военном присутствии, реальном и потенциальном, силового освобождения оккупированной территории Донбасса не будет.

К тому же такой рискованный шаг, если бы он даже пришел кому-то в голову в украинском руководстве, не мог бы быть предпринят без согласования с западными партнерами, а они категорически выступают за мирное разрешение. Вся военная помощь, которую оказывают Украине США и другие члены НАТО, сводится к укреплению ее оборонительных возможностей, а не наступательных. Это, кстати, позволяет рассчитывать, что, взвесив потенциальные потери, в Кремле откажутся от применения тех сил, которые сейчас стянуты к украинской границе. На состоявшихся 13 апреля слушаниях в Сенате США командующий американскими силами в Европе Тод Уолтерс заявил сенаторам, поинтересовавшимся этим вопросом, что украинская армия достаточно сильна, чтобы в случае прямой агрессии дать отпор российской.

Тод Уолтерс заявил американским сенаторам, что украинская армия в состоянии дать отпор российской

В российском руководстве, безусловно, знают все эти обстоятельства, и всерьез не ожидают украинского наступления, но говорят о нем, чтобы поднять соответствующий пропагандистский градус. Точно так же там прекрасно знают, что никакого геноцида по отношению к русскоязычному населению в Украине не было и быть не может. Не то что физического насилия, даже никаких массовых полицейских преследований в освобожденных районах Донбасса не было.

Больше того, например, на недавно состоявшихся довыборах в Верховную Раду победу одержал бывший мэр из донецкого города Доброполье Андрей Аксенов, активно поддерживавший сепаратистов в 2014 году и никогда не привлекавшийся за свою антиукраинскую деятельность. К сожалению, в Украине даже тех, кто заслуживает наказания за госизмену, трогают крайне редко, а уж простое население, когда-то поддавшееся российской пропаганде, и подавно.

В Киеве не только не тронули, но и позволили стать депутатом стороннику сепаратистов Андрею Аксенову

Очевидно, главной целью нынешних опасных игр России с собственным оружием и нервами остального мира является не только и не столько запугивание Украины, которая в лице молодого президента Зеленского отказывается идти на уступки. Тот самый звонок Байдена в Москву и его предложение встретиться и нужно рассматривать в качестве желанной цели. И Москва ее достигла. Украина была и остается тем больным местом, когда хотят, чтобы ее услышали на Западе. Российского президента услышали и единодушно выступили в защиту Украины. Кажется, он не этого добивался.

Уступкой предложение Байдена Путину обстоятельно поговорить считать сложно, особенно на фоне последовавших серьезных санкций со стороны Белого дома, которые, в частности, запрещают американским банкам и другим финансовым институтам работать с облигациями Банка России, Фонда национального благосостояния и Министерством финансов России. Это удар серьезный и абсолютно реальный. Кстати, и не последний. История непростых отношений президентов Байдена и Путина только начинается. Она и задает изначальные позиции переговорщиков. Теперь отчего же и не поговорить.

И да, Украина будет ждать результатов этих переговоров едва не больше, чем россияне и американцы. Потому что так вышло, что в этом противостоянии больших игроков на передовой расположены именно украинцы. Кстати, очень часто вполне русскоязычные.