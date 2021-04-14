Леонид Швец, автор haqqin.az 21:18

Звонок американского президента российскому несколько разрядил обстановку у восточных границ Украины и со стороны Крыма, которая в последние недели стала опасно напряженной, настолько, что всерьез многие заговорили о грядущей большой войне. Развернутые российские части никуда не делись, но теперь появилось больше уверенности, что дальше учений дело не зайдет.

Нельзя сказать, что непосредственно на фронте произошло какое-то особое обострение, хотя на фоне относительного затишья, установившегося в первые года полтора президентства Владимира Зеленского, стало погорячее. Однако демонстративная переброска российских войск к украинским границам и в Крым вызвала естественную встревоженность как в Украине, так и у ее союзников. По данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, которыми он поделился на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, вблизи границы Украины, в основном на полигонах в Брянской и Воронежской областей и в оккупированном Крыму, развернуто 47 батальонных тактических групп РФ, число которых до конца апреля возрастет до 56, и в Крыму. В целом речь идет о 110 тысячах человек. Ближе к границе перемещены ракетные комплексы «Искандер-М». Эти перемещения сопровождаются усиленной пропагандистской кампанией о якобы готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины на востоке Украины. Дескать, в ответ на это Россия готова отреагировать со всей мощью, защищая русскоязычное население Донбасса от геноцида по типу боснийской Сребреницы, где сербами в 1995 году было убито до восьми тысяч мусульман.

Сразу нужно сказать, что у Украины нет политических планов военного освобождения Донбасса, точно не в нынешней ситуации. Объяснить азербайджанским читателям это очень просто: Баку решил формулу Нагорного Карабаха, которая казалась непреодолимой десятки лет, когда из нее в важный момент выпала Россия на стороне Армении, и добавилась Турция на стороне Азербайджана. В формулу оккупированной части Донбасса Россия включена очень плотно. И речь не только о кадровых российских частях, готовых в любой момент перейти границу и подключиться к боевым действиям на стороне сепаратистов. Командный состав вооруженных сил так называемых «народных республик» укомплектован российскими офицерами и генералами. Разведка, связь, артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы и ПВО – все подразделения, где требуется специальная военная подготовка либо просто являются российскими кадровыми частями, либо насыщены и управляются по преимуществу профессионалами из России. О происхождении техники и вооружения говорить даже не приходится. Местные в основном это так называемое «мясо», слабо мотивированные солдаты, которые идут служить и рисковать жизнью на фронте лишь по причине безнадежной безработицы в тылу. Украинская армия, конечно, очень сильно укрепилась за долгие годы войны, но армии РФ по многим компонентам, ясное дело, уступает. При тотальном российском военном присутствии, реальном и потенциальном, силового освобождения оккупированной территории Донбасса не будет. К тому же такой рискованный шаг, если бы он даже пришел кому-то в голову в украинском руководстве, не мог бы быть предпринят без согласования с западными партнерами, а они категорически выступают за мирное разрешение. Вся военная помощь, которую оказывают Украине США и другие члены НАТО, сводится к укреплению ее оборонительных возможностей, а не наступательных. Это, кстати, позволяет рассчитывать, что, взвесив потенциальные потери, в Кремле откажутся от применения тех сил, которые сейчас стянуты к украинской границе. На состоявшихся 13 апреля слушаниях в Сенате США командующий американскими силами в Европе Тод Уолтерс заявил сенаторам, поинтересовавшимся этим вопросом, что украинская армия достаточно сильна, чтобы в случае прямой агрессии дать отпор российской.

В российском руководстве, безусловно, знают все эти обстоятельства, и всерьез не ожидают украинского наступления, но говорят о нем, чтобы поднять соответствующий пропагандистский градус. Точно так же там прекрасно знают, что никакого геноцида по отношению к русскоязычному населению в Украине не было и быть не может. Не то что физического насилия, даже никаких массовых полицейских преследований в освобожденных районах Донбасса не было. Больше того, например, на недавно состоявшихся довыборах в Верховную Раду победу одержал бывший мэр из донецкого города Доброполье Андрей Аксенов, активно поддерживавший сепаратистов в 2014 году и никогда не привлекавшийся за свою антиукраинскую деятельность. К сожалению, в Украине даже тех, кто заслуживает наказания за госизмену, трогают крайне редко, а уж простое население, когда-то поддавшееся российской пропаганде, и подавно.