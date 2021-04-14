Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Трех сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата, сообщает МИД республики.

"Пятнадцатого апреля 2021 года в МИД был вызван посол Российской Федерации в Республике Польша. Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".