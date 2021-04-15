В Армении рассекретили стенограммы Совбеза с заявлениями экс-главы Генштаба по Карабаху
Пресс-служба аппарата Совета безопасности Армении рассекретила и опубликовала выдержки из стенограмм заседаний, которые подтверждают слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что глава Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян в конце сентября прошлого года не советовал ему останавливать боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.
"В ответ на заявление бывшего начальника Генштаба ВС Армении Гаспаряна от 17 ноября 2020 года аппарат Совета безопасности считает необходимым дать пояснения по поводу содержащихся в этом заявлении утверждений и опубликовать рассекреченные документы", - говорится в заявлении пресс-службы.
На сайте также выложены отсканированные листы трех документов, где приводятся реплики Гаспаряна. Согласно этим стенограммам, глава Генштаба 30 сентября 2020 года заявил, что "ситуация в тактическом плане не изменилась" и что войска продолжают выполнять свою задачу.
В конце прошлого года Гаспарян заявил, что еще в начале военных действий в зоне конфликта в Карабахе советовал Пашиняну остановить их. Однако премьер опровергает это, утверждая, что глава Генштаба докладывал Совбезу о готовности армии противостоять противнику. В свою очередь, Гаспарян обвинил главу кабмина в "искажении реальности с использованием властных рычагов".