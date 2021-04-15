В Армении рассекретили стенограммы Совбеза с заявлениями экс-главы Генштаба по Карабаху

Пресс-служба аппарата Совета безопасности Армении рассекретила и опубликовала выдержки из стенограмм заседаний, которые подтверждают слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что глава Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян в конце сентября прошлого года не советовал ему останавливать боевые действия в Нагорном Карабах е, сообщает РИА Новости.

"В ответ на заявление бывшего начальника Генштаба ВС Армении Гаспаряна от 17 ноября 2020 года аппарат Совета безопасности считает необходимым дать пояснения по поводу содержащихся в этом заявлении утверждений и опубликовать рассекреченные документы", - говорится в заявлении пресс-службы.

На сайте также выложены отсканированные листы трех документов, где приводятся реплики Гаспаряна. Согласно этим стенограммам, глава Генштаба 30 сентября 2020 года заявил, что "ситуация в тактическом плане не изменилась" и что войска продолжают выполнять свою задачу.

В конце прошлого года Гаспарян заявил, что еще в начале военных действий в зоне конфликта в Карабахе советовал Пашиняну остановить их. Однако премьер опровергает это, утверждая, что глава Генштаба докладывал Совбезу о готовности армии противостоять противнику. В свою очередь, Гаспарян обвинил главу кабмина в "искажении реальности с использованием властных рычагов".