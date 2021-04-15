В Турции зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Число умерших от коронавирусной инфекции в Турции за последние сутки составило 297 человек, это новый максимум с начала пандемии; суточный прирост заболевших вновь превысил 60 тысяч. Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба минздрава страны.

"Сегодня выявлено 61 400 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2 845 больных. Умерли 297 человек, с начала пандемии - 35 031. В тяжелом состоянии находятся 3 080 больных", - говорится в сообщении.

В среду суточный прирост заболеваемости показал максимум с начала пандемии, составив 62 797 случаев. Также был зафиксирован наивысший на тот момент показатель смертности за сутки - 279.

Как заявил в конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецкой провинции, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамазана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Во вторник Эрдоган заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности об ограничении междугороднего сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.