Белый дом: Предложение Байдена провести встречу с Путиным остается в силе

Предложение президента США Джо Байдена провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным остается в силе, даже несмотря на то, что Вашингтон ввел новые санкции в отношении России. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, в Вашингтоне считают, что это было бы «хорошим шагом и дальнейшим продвижением вперед для построения стабильных и предсказуемых отношений».

Ранее она заявила, что последний пакет санкций в отношении России США рассматривают как «пропорциональный и подходящий» ответ на ее действия. При этом, подчеркнула Псаки, «ключевая цель нынешней администрации» — не допустить того, чтобы отношения «развивались по эскалации».

Напомним, ранее сегодня Вашингтон объявил о введении нового пакета санкций против России. Ограничительные меры коснулись суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций. Американские власти также приняли решение о высылке десяти российских дипломатов.