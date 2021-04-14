Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что статус-кво в Карабах е сохранялся, пока это было выгодно России, а потом Армения не смогла «заплатить» , пишут армянские телеграм-каналы, распространяя аудиозапись выступления армянского премьера.

«Статус-кво в Карабахе сохранялся, пока это было в интересах России. Когда изменилась конъюнктура, все изменилось. И когда пришло время, чтобы мы чем-то заплатили, выяснилось, что мы или не хотим, или не можем заплатить. Или у нас нет ничего, чтобы заплатить, поскольку мы банкроты.

Может, неправильно такое говорить, но я думаю, мы в таком состоянии, что стоит говорить это друг другу», - заявил Никол Пашинян 8 апреля на закрытой встрече с московскими юристами армянского происхождения.

«Пашинян прямо заявил, что сдал Карабах в интересах России. На этой же записи премьер-министр Армении открыто заявляет о том, что нужно разблокировать все коммуникации с Азербайджаном и Турцией, открыть границы», - пишет телеграм-канал ArmVoice.