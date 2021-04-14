В Баку женщину с ребенком сбила машина: мальчик погиб на месте
В Сабунчинском районе в поселке Рамана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает АПА.
Согласно информации, на территории молочного совхоза автомобиль марки BMW сбил Гасымову Севду Расим гызы 1987 года рождения и годовалого Юсифова Фарида Вахаб оглу. В результате ДТП ребенок погиб. А Гасымова госпитализирована с тяжелыми травмами.
По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.