Переболевшие COVID молодые люди имеют риск заразиться повторно

Наблюдения за американскими морскими пехотинцами подтвердили, что даже переболевшие коронавирусной инфекцией люди могут заразиться повторно. “Виновником” этого может быть слабый иммунитет, результаты исследования опубликовал научный журнал The Lancet Respiratory Medicine.

За больше чем год пандемии коронавирусом нового типа только по официальным подсчетам заразились почти 139 млн человек, а около 3 млн умерло. Остановить пандемию можно, достигнув коллективного иммунитета. Для этого нужно, чтобы подавляющее большинство населения Земли переболело и стало устойчивым к вирусу, либо чтобы то же большинство получило прививку.

Однако ученые до сих пор не уверены, какую степень защиты получают переболевшие. Например, среди жителей Дании случаев повторного инфицирования во вторую волну заболевания было всего лишь в пять раз меньше, чем первичных (правда, это были считанные проценты – 0,65% первых и 3,3% вторых). Похожее соотношение наблюдалось и среди британских медицинских работников.

Чтобы пополнить эту картину, американские медики во главе с профессором Медицинской школы им. Карла Айкана Стюартом Силфоном наблюдали за состоянием здоровья около 2,5 тыс. морских пехотинцев США с мая по ноябрь 2020 года.

Перед поступлением в казармы все военнослужащие – в основном мужчины 18–20 лет – прошли тест на антитела к коронавирусу нового типа. 189 из них уже переболели, 2247 — еще нет. В дальнейшем их тестировали каждые две недели, а в случае заражения опрашивали о симптомах болезни.

Среди ранее не болевших за время исследования заразились около 48% солдат, а среди переболевших — около 10%. В основном болезнь протекала без симптомов, врачи не сочли нужным госпитализировать ни одного из более чем тысячи заболевших.

Исследование вирусной нагрузки – то есть количества вирусных частиц в организме – показало, что у переболевших она была примерно в десять раз меньше, чем у заразившихся впервые. Однако даже в этом случае перенесшие COVID-19 повторно могли оставаться переносчиками заболевания.

Чтобы понять причину повторного заражения, медики изучили иммунный ответ участников исследования. Оказалось, что нейтрализующие антитела – то есть те, которые блокируют вирус при его попадании в организм – были лишь у 6 из 19 повторно заразившихся (32%), в то время как среди 54 болевших в первый раз (их выбрали случайным образом) подобные антитела нашли у 45 (83%). То есть причина повторного заражения может быть в более слабом иммунитете.

Несмотря на то, что условия заражения в обычной жизни далеки от условий исследования, медики отмечают, что забывать о возможности повторного заражения не нужно. Оно может грозить не только пожилым, но и молодым людям. И даже если болезнь они перенесут в относительно легкой форме, то вред это принесет все равно, поскольку такие зараженные могут быть переносчиками COVID-19. Поэтому авторы исследования рекомендуют прививаться не только тем, кто еще не болел, но и уже заразившимся коронавирусом.