Анкара ответила на все претензии Афин

В Анкаре полагают, что разногласия между Турцией и Грецией можно решить путем конструктивного диалога. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом в Анкаре, передает «Анадолу».

Чавушоглу призвал Грецию избегать в отношениях с Турцией попыток поставить противоположную сторону перед «свершившимся фактом», а также воздерживаться от провокационных высказываний. По его словам, заявление Афин о том, что Турция нарушила суверенные права Греции, неприемлемо.

«Мы хотели, чтобы эта первая встреча прошла в более позитивной атмосфере, но в своем выступлении Никос Дендиас, к сожалению, выдвинул крайне неприемлемые обвинения в адрес моей страны», - сказал Чавушоглу, подчеркнув, что попытки найти решение существующих между двумя странами вопросов через третьи стороны - неправильный подход.

Чавушоглу также отметил, что возобновление каналов диалога между сторонами является «очень позитивным» шагом.

Глава турецкой дипломатии указал и на важность обеспечения безопасности этнических меньшинств, проживающих на территории Греции и Турции: «В наших интересах, чтобы меньшинства в двух странах (Турции и Греции) жили в мире, это принесет позитивные результаты для наших отношений».

Чавушоглу вновь подтвердил решимость Анкары отстаивать свои интересы и интересы Турецкой Республики Северного Кипра в регионе Восточного Средиземноморья: «Турция способна защитить свои права и права киприотов-турок в Восточном Средиземноморье».

В свою очередь глава МИД Греции Дендиас выразил уверенность, что стороны смогут разработать «позитивную экономическую повестку дня». «В этом контексте мы надеемся, что наше экономическое сотрудничество, существовавшее в последние годы, получит дальнейшее развитие», - сказал он.

По словам Дендиаса, переговоры с турецким коллегой прошли в открытой и искренней обстановке. «Каналы связи между двумя странами должны оставаться открытыми. Наша главная цель - установить мирное сосуществование на основе международного права», - добавил греческий министр.

Дендиас отметил, что Греция поддерживает вступление Турции в Евросоюз.

Он сообщил, что в ходе состоявшихся переговоров главы МИД Турции и Греции договорились о развитии сотрудничества между двумя странами в различных областях.