Любите свободно гулять по магазину и не хотите, чтобы к вам подходили консультанты? Радующая сеть Kontakt Home именно для вас представила интересную новинку.

Теперь посетители магазинов Kontakt Home, повесив на шею специальные бейджики со стенда «Надень бейджик, подойдем, когда позовешь», могут уведомить сотрудников, что хотят свободно гулять по магазину и не нуждаются в помощи. В таком случае консультанты подойдут, когда посетитель позовет их сам.