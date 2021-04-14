МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихами

Ни одно из высказываний Пашиняна не заслуживает содержательного комментария. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

В МИД отметили, что, выступая 14 апреля в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян попытался привлечь внимание очередными бредовыми излияниями.

«Ни одно из высказываний Пашиняна не заслуживает содержательного комментария. Хотелось бы просто объяснить премьер-министру Пашиняну, не сделавшему выводов из тяжёлого поражения, языком поэзии, к которому он сам и обратился. Как говорил Гусейн Джавид:

«А будет кто недостойный,

От Родины нашей урвать возжелав,

Знай: недолго ждать,

Чтоб ниц он пал пред ней», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.